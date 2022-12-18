У Зеленского высказались об отказе ФИФА показать его видеообращение перед финалом ЧМ

Офис президента Украины раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе Лусаил в Катаре перед финалом чемпионата мира в воскресенье.

Видео, которое было записано на английском языке, являлось «призывом к миру», говорится в письменном заявлении офиса президента Украины для CNN.

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры», — говорится в заявлении.

Администрация президента Украины также заявила, что распространит видео независимо, если ФИФА не выпустит его в эфир, и добавила, что ее решение заблокировать видеообращение показывает, что «ФИФА утратила свое ценное понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия».

Просьба Зеленского неудивительна. Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне в Украине.

Зеленский появлялся с помощью видеообращений на таких мероприятиях, как саммит G-20, а также на вручении Грэмми и Каннском кинофестивале. Он также давал интервью различным журналистам и известным артистам, в том числе Шону Пенну и Дэвиду Леттерману.

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