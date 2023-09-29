Убийство Тупака Шакура стало одной из крупнейших загадок для полиции, и вот, спустя 27 лет, они арестовали подозреваемого.

Убийство Тупака Шакура произошло 1986 года, и сегодня, спустя 27 лет после того, как его застрелили в Лас-Вегасе, местная полиция арестовала подозреваемого.

Подозреваемого по имени Дуэйн «Кефф Д» Дэвис арестовали рано утром в пятницу. Официальное обвинение ожидается позднее сегодня.

Арест представляет собой долгожданный прорыв в деле, которое расстраивало следователей и волновало общественность с тех пор, как 27 лет назад звезду хип-хопа убили на Лас-Вегас-Стрип.

Шакур родился в Нью-Йорке в 1971 году и стал одной из ведущих фигур на хип-хоп сцене Западного побережья, выпустив такие хиты, как California Love и Dear Mama.

Он был номинирован на премию «Грэмми» шесть раз и считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен.

Ночью 7 сентября 1996 года Тупак ехал на черном BMW, которым управлял основатель Death Row Records Мэрион «Шуг» Найт, в колонне из примерно 10 автомобилей.