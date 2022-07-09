Убийца Абэ перепутал его с другим человеком — СМИ

Ямагами застрелил Абэ из самодельного оружия и был задержан на месте преступления. Обвиняемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Ямагами Тецуя перепутал его с другим человеком.

Об этом пишет японское издание Киодо Цусин.

Сообщается, что мать Тецуя пожертвовала некой религиозной организации большую сумму, из-за чего семья преступника и стала жить плохо. Стрелок хотел выследить и убить одного из лидеров секты, но по ошибке выстрелил из самодельного оружия в Синдзо Абэ.

Отметим, что убийство Абэ вызвало сильную критику японских служб безопасности. Глава полиции префектуры Нара извинился за то, что не смог обеспечить безопасность бывшему премьеру.

Ранее Курсор писал, что глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер Израиля написал, что Абэ был одним из самых важных лидеров современной Японии и настоящим другом Израиля.

Также редакция нашего сайта сообщала, что мировые лидеры шокированы кровавым происшествием в Японии. Представители разных стран назвали покушение на убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ «гнусным» и «совершенно разрушительным».