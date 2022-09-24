Ученые хотят предотвратить надвигающийся глобальный продовольственный кризис

Картофель не только чрезвычайно популярный овощ среди израильтян. Клубни входят в число основных экспортных отраслей Израиля — 700 000 тонн в год. Но, несмотря на успехи в увеличении производства продуктов питания, половина всех собираемых в мире продуктов питания, включая большую часть израильской продукции, теряется из-за гниения, вызванного микроорганизмами.

Растения выделяют в окружающую среду различные летучие органические соединения, за которыми можно следить для раннего выявления болезней растений и предотвращения потерь пищи.

Новое исследование, которое было проведено Еврейским университетом в Иерусалиме (HU) и Организацией сельскохозяйственных исследований (ARO, также известной как Volcani Institute) в Бейт-Дагане, показывает успех биологического сенсора для раннего обнаружения скрытых болезней, вызванных Pectobacterium в картофеле.

Израильские фермеры импортируют картофель из Европы для посадки здесь, но определенный процент картофеля носит внутри себя болезни, видимые или невидимые, которые вызывают гниение и значительно снижают качество картофеля. Сотрудничество HU-Volcani собирается изменить это. Они разработали датчик, который выявляет болезни и может использоваться для предотвращения роста и распространения гнили.

Их исследование будет опубликовано в следующем выпуске Talanta под заголовком «Цельноклеточный бактериальный биосенсор для обнаружения летучих веществ в картофеле, инфицированном Pectobacterium, позволяет на ранней стадии идентифицировать болезнь мягкой гнили клубней картофеля».

Датчик основан на умной биоинженерии и оптике. Когда датчик подвергается воздействию зараженного картофеля, внутри него загорается бактериальное соединение, а интенсивность люминесценции указывает на концентрацию и состав гнили.

Чтобы сформировать панель бактерий, команда создала соединение из четырех генетически модифицированных бактерий, которые измеряют биологическую токсичность. В этом исследовании биологический датчик обнаруживал заболевание до того, как появлялись какие-либо видимые следы, и заставлял оптический датчик светиться в два раза ярче, чем датчики в неинфицированном картофеле.

По словам ученых, раннее обнаружение болезней до того, как картофель будет экспортирован на зарубежные рынки или пересажен, дает значительное преимущество производителям продуктов питания.

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