В США будут выращивать генетически модифицированный помидор

Помидор был отредактирован генами, чтобы производить высокий уровень пурпурного антиоксиданта, который, как известно, полезен для здоровья человека

После более чем десятилетней разработки министерство сельского хозяйства США (USDA) признало фиолетовый томат с улучшенными питательными свойствами безопасным для выращивания. Помидоры были отредактированы генами, чтобы производить в 10 раз больше антиоксидантов, чем ранее существовавшие сорта.

Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США и Центр Джона Иннеса.

Еще в 2008 году в журнале Nature Biotechnology было опубликовано увлекательное исследование о томатах, гены которых были отредактированы для производства больших объемов антиоксидантов, называемых антоцианинами.

Антоцианы естественным образом содержатся во многих продуктах, таких как черника и красная капуста. Они отвечают за пурпурный пигмент в этих продуктах и ​​связаны с различными преимуществами для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и диабета.

Некоторые виды томатов с естественно пурпурной кожурой содержат низкий уровень антоцианов, но некоторые ученые-диетологи задались вопросом, можно ли увеличить этот уровень с помощью нескольких генетических изменений. Два гена были взяты из другого растения (львиный зев) и добавлены к фиолетовому помидору. Гены усилили способность растения вырабатывать антоцианы, в результате чего получился уникальный томат с ярко-фиолетовой мякотью.

В исследовании 2008 года сообщалось о тестировании воздействия на здоровье этого томата, усиленного антоцианами, на мышах, у которых развился рак. Было обнаружено, что мыши, получавшие диету с добавлением фиолетовых помидоров, жили на 30% дольше, чем мыши, получавшие обычную диету.

«Это один из первых примеров метаболической инженерии, который предлагает потенциал для укрепления здоровья с помощью диеты за счет снижения воздействия хронических заболеваний. И, безусловно, первый пример ГМО», — сказала биолог растений Кэти Мартин в 2008 году.

После долгого изучения нормативных процессов генетически модифицированный фиолетовый томат стал на один шаг ближе к рынку после одобрения Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS). Это разрешение означает, что генетически модифицированное растение больше не регулируется строгим контролем, ограничивающим, где и как его можно выращивать. Его можно безопасно выращивать в любой точке США, как и любую другую разрешенную культуру.

Разрешение США знаменует собой первое место в мире, разрешающее выращивать генетически модифицированный продукт.

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