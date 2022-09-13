В США будут выращивать генетически модифицированный помидор

После более чем десятилетней разработки министерство сельского хозяйства США (USDA) признало фиолетовый томат с улучшенными питательными свойствами безопасным для выращивания. Помидоры были отредактированы генами, чтобы производить в 10 раз больше антиоксидантов, чем ранее существовавшие сорта.
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США и Центр Джона Иннеса.
Еще в 2008 году в журнале Nature Biotechnology было опубликовано увлекательное исследование о томатах, гены которых были отредактированы для производства больших объемов антиоксидантов, называемых антоцианинами.
Антоцианы естественным образом содержатся во многих продуктах, таких как черника и красная капуста. Они отвечают за пурпурный пигмент в этих продуктах и связаны с различными преимуществами для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и диабета.
Некоторые виды томатов с естественно пурпурной кожурой содержат низкий уровень антоцианов, но некоторые ученые-диетологи задались вопросом, можно ли увеличить этот уровень с помощью нескольких генетических изменений. Два гена были взяты из другого растения (львиный зев) и добавлены к фиолетовому помидору. Гены усилили способность растения вырабатывать антоцианы, в результате чего получился уникальный томат с ярко-фиолетовой мякотью.
В исследовании 2008 года сообщалось о тестировании воздействия на здоровье этого томата, усиленного антоцианами, на мышах, у которых развился рак. Было обнаружено, что мыши, получавшие диету с добавлением фиолетовых помидоров, жили на 30% дольше, чем мыши, получавшие обычную диету.
«Это один из первых примеров метаболической инженерии, который предлагает потенциал для укрепления здоровья с помощью диеты за счет снижения воздействия хронических заболеваний. И, безусловно, первый пример ГМО», — сказала биолог растений Кэти Мартин в 2008 году.
После долгого изучения нормативных процессов генетически модифицированный фиолетовый томат стал на один шаг ближе к рынку после одобрения Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS). Это разрешение означает, что генетически модифицированное растение больше не регулируется строгим контролем, ограничивающим, где и как его можно выращивать. Его можно безопасно выращивать в любой точке США, как и любую другую разрешенную культуру.
Разрешение США знаменует собой первое место в мире, разрешающее выращивать генетически модифицированный продукт.
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