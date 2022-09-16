Ученые, изучающие деревья, сделали серьезное предупреждение человечеству

Оказывается, что потеря некоторых видов деревьев и древесных растений не только поставит под угрозу местные леса, это будет угрожать целым экосистемам.

В 2021 году глобальная оценка под названием «Состояние деревьев в мире» показала, что треть всех видов деревьев на нашей планетет в настоящее время балансирует на грани существования. Это составляет около 17 500 уникальных видов деревьев, находящихся под угрозой исчезновения. Это более чем в два раза превышает количество всех находящихся под угрозой исчезновения четвероногих (млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий).

В новой статье, опубликованной в Plants, People, Planet, та же группа исследователей, которая подготовила отчет о состоянии деревьев мира, выпускает «предупреждение человечеству» о последствиях этих потерь, поддержанное 45 другими учеными из 20 разных стран.

Биолог по охране природы Малин Риверс из Botanic Gardens Conservation International и ее коллеги описывают многочисленные последствия этих потерь для нашей экономики, средств к существованию и продуктов питания.

Большая часть наших фруктов поступает с деревьев, как и многие орехи и лекарства, а объем торговли недревесными продуктами составляет около 88 млрд долларов. В развивающемся мире 880 млн человек используют дрова в качестве топлива, а 1,6 млрд человек живут в пределах 5 км от леса, полагаясь на него в качестве источника пищи и дохода.

В целом, деревья ежегодно приносят около 1,3 трлн долларов в мировую экономику, но ежегодно человечество уничтожает миллиарды из них, расчищая огромные участки земли для сельского хозяйства и развития.

Каждое дерево — свой собственный маленький мир, изобилующий всевозможными одноклеточными и многоклеточными формами жизни, включая другие растения, грибы, бактерии и животные. Потеряешь дерево, и весь этот мир тоже умрет. Они часто образуют поддерживающую основу для всей паутины жизни вокруг них. На самом деле, половина всех животных и растений в мире живут в деревьях.

«Утрата среды обитания часто связана с потерей деревьев, и именно она лежит в основе этого, когда мы смотрим на проблемы исчезновения животных или птиц. Мы не сможем позаботиться обо всех других существах, если не позаботимся о деревьях», — сказал Риверс.

Как и во всех живых системах, утрата разнообразия делает весь беспорядок живых связей более уязвимым. Это связано с тем, что меньшее разнообразие означает меньшее разнообразие в иммунном ответе, генах и реакциях на условия окружающей среды, а это означает более низкие шансы на выживание перед многими угрозами, разрушающими сложную сеть взаимодействий, которая представляет собой жизнь на Земле. Некоторые виды деревьев обеспечивают уникальные взаимодействия и не могут быть заменены другими видами.

Таким образом, вымирание одного вида может вызвать массовый эффект домино для всего остального, что взаимодействует с ним, даже если они уже редки. С 1970 года количество видов, обитающих в наших истощающихся лесах, уже сократилось примерно на 53%, и все больше лесов по всему миру проявляют признаки усиливающегося стресса.

По словам ученых, потеряйте достаточное количество деревьев, и круговорот углерода, воды и питательных веществ на нашей планете придет в беспорядок. Также, потеряв разнообразие деревьев, человечество потеряет разнообразие всех организмов: птицы, животные, грибы, микроорганизмы, насекомые

В преддверии декабрьской конференции ООН по биоразнообразию Cop15 Риверс и его коллеги призывают лидеров лучше интегрировать деревья в климатическую политику и обеспечивать для них более надежную защиту.

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