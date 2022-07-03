Ученые обнаружили новое плотоядное растение

Ботаники надеются, что открытие уникального растения поможет защитить индонезийские леса от вырубки для выращивания масличных пальм.

Ученые из Чехии выявили на острове Борнео, в Индонезии, новый вид плотоядных растений. Речь идет об Nepenthes pudica. Этот вид охотится на своих жертв, устраивая ловушки под землей.

Статья об открытии была опубликована в журнале PhytoKeys.

Хищные растения, обычно, питаются насекомыми. Из-за того, что растение «обитает» под землей, его листья лишились хлорофилла, приобретя белый окрас.

Растения образуют целые лабиринты подземных ловушек для охоты на мелких животных, обитающих в почве: муравьев, жуков, личинок и даже пауков. Растения распространены на высоте в 1100-1300 метров. Предпочитают засушливый климат.

Ученые уверены, что Nepenthes pudica — эндемик Борнео. Если погибнет лес, то исчезнет и этот вид.

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