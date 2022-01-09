Ученые начали говорить о конце пандемии коронавируса

Эксперты из Южной Африки уверены, что штамм «Омикрон» может положить конец пандемии COVID-19.

Эксперты из ЮАР уверены, что штамм коронавируса Омикрон является предвестник окончания пандемии коронавируса. Так, с каждой волной медики фиксируют все более частые случаи легкого течения заболевания.

Об этом сообщает сайт South African Medical Research Council.

В исследовании сообщается, что в ЮАР сильно уменьшилось количество госпитализаций. Если же человек попал в больницу, то находится он там также не настолько долго, как ранее. Ожидается, что в скором времени такая тенденция распространится на весь мир.

Эксперты проанализировали данные о 466 пациентах, который были больны Омикроном. Также были изучена информация о людях, которые болели еще в предыдущей волне.

С другой стороны, в ВОЗ заявляли, что штамм Омикрон не стоит воспринимать как «менее опасный», чем другие.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали самый опасный побочный эффект коронавируса.

Кроме того, мы писали, что ученые сделали новое тревожное заявление о штамме Омикрон.

Еще напомним, что врачи назвали главные симптомы штамма Омикрон.

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