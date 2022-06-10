Ученые нашли новое доказательство существования инопланетян

Ученые установили в пробах содержание свыше двух десятков видов аминокислот. Позже сенсационную информацию подтвердили на уровне японского правительства.

В грунте метеорита Рюгу были найдены аминокислоты, которые могут говорить о наличии живых существ за пределами Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые из Йокогамского государственного университета.

Так, по словам профессора Кенсея Кобаяши, на Землю жизнь могла попасть из космоса.

Напомним, что пробы грунта из астероида Рюго доставил аппарат Hayabusa 2. Ученые выявили в пробах примерно два десятка видов аминокислот. Эту информацию подтвердили также в правительстве Японии.

Правда, далеко не все ученые согласны с тем, что органические вещества могли попасть на Землю из космоса на твердых телах. Дело в том, что во время вхождения в атмосферу небесные тела нагреваются до очень высоких температур, которые органические вещества не могут перенести.

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