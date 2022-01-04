Ученые назвали группу людей, которые очень тяжело переносят коронавирус

Лишний вес может быть фактором более сильного вирусного вторжения с нарушением функций органов.

По словам экспертов, у людей с лишним весом могут быть куда более серьезные симптомы коронавируса, чем у тех, кто не страдает ожирением.

Об этом сообщает портал HealthDay.

Эксперты отметили, что у таких людей часто возникают дополнительные воспалительные процессы. Ученые проанализировали данные об индексе массы тела пациентов, которые попадали в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.

Как оказалось, чаще туда попадали люди с тяжелой формой ожирения. Риск умереть при этом у них был в четыре раза выше.

По словам ученых, у пациентов с лишним весом уже в первые два дня после госпитализации обнаруживаются маркеры воспаления. При чем их куда больше, чем у худых пациентов.

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