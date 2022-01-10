Ученые назвали признак заболевания Омикроном, который заметен только на коже

Серый или голубой оттенок кожи и губ, являются предупреждением о недостаточном уровне кислорода в крови.

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что среди симптомов штамма коронавируса Омикрон есть и один необычный. Так, речь идет о бледности кожи. Он может свидетельствовать о том, что у человека низкий уровень кислорода в крови, а потому он может быть заражен коронавирусом.

Об этом сообщает Healthy Walla.

По словам ученых, при штамме Омикрон губы и кожа, а также ногти могут приобретать бледный и даже синеватый оттенок. Эксперты уверяют, что в таком случае необходимо срочно обратиться за помощью к врачам.

Отметим, что среди симптомов коронавируса также медики отмечают головную боль, боль в горле и тошноту и прочие.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса.

Кроме того, мы писали, что ученые начали говорить о конце пандемии коронавируса.

Еще напомним, что ученые назвали самый опасный побочный эффект коронавируса.

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