Ученые назвали самые безопасные страны, способные пережить ядерный апокалипсис

Ученые недавно обнаружили, что Австралия и Новая Зеландия лучше всего подходят для того, чтобы пережить ядерный апокалипсис и помочь перезагрузить рухнувшую человеческую цивилизацию.

Исследование, опубликованное в журнале Risk Analysis, показало, что есть всего несколько островных государств, которые могут продолжать производить достаточно пищи, чтобы прокормить свое население после «внезапной катастрофы с уменьшением количества солнечного света», такой как ядерная война, супервулкан или астероид. ударять. К таким странам относятся не только Австралия и Новая Зеландия, но и Исландия, Соломоновы острова и Вануату.

Исследователи написали, что «вероятно, по всей планете останутся выжившие даже в самом тяжелом» сценарии.

Авторы исследования обнаружили, что Австралия и Новая Зеландия — сильные производители сельскохозяйственной продукции и спрятанные от вероятных мест ядерных осадков в северном полушарии — возглавляют рейтинги, а Австралия в целом показывает лучшие результаты.

«Буфер продовольствия в Австралии огромен, и он может накормить многие десятки миллионов дополнительных людей», — говорится в исследовании. Ученые отметили, что относительно хорошая инфраструктура Австралии, огромный избыток энергии, высокий уровень безопасности в области здравоохранения и оборонный бюджет — все это помогло продвинуть ее на вершину рейтинга.

Однако они также заявили, что у Австралии есть один важный фактор, работающий против нее — ее относительно тесные военные связи с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами повышают вероятность того, что она станет целью ядерной войны. Исследователи пишут, что в этой области Новая Зеландия продемонстрировала некоторые преимущества благодаря своему давнему безъядерному статусу.

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