Ученые обнаружили в Антарктике ледяных рыб

Вместе с ледяными рыбами на дне моря Уэдделла были найдены и другие живые организмы: губки, кораллы, осьминоги и морские звезды.

Ученые обнаружили в море Уэдделла в Антарктиде под метровым слоем льда целую колонию ледяной рыбы. Она насчитывает сразу 60 гнезд.

Об этом сообщает издание CNN.

Колония проживает на территории в 240 квадратных километров. Это практически размеры Мальты. По словам экспертов из Германии на каждые три квадратные метра колонии находится гнездо.

В каждом активном гнезде находится около 1700 икринок. Каждый такой «склад» охраняется одной взрослой особью.

Примечательно, что большая часть тела рыбы, а также их кровь не имеют цвета, они прозрачные. У них нет эритроцитов, именно этим эти рыбки отличаются от всех позвоночных.

Океанологи требуют, чтобы эту систему признали охраняемой территорией.

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