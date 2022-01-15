Ученые обнаружили в Антарктике ледяных рыб

Ученые обнаружили в море Уэдделла в Антарктиде под метровым слоем льда целую колонию ледяной рыбы. Она насчитывает сразу 60 гнезд.
Об этом сообщает издание CNN.
Колония проживает на территории в 240 квадратных километров. Это практически размеры Мальты. По словам экспертов из Германии на каждые три квадратные метра колонии находится гнездо.
В каждом активном гнезде находится около 1700 икринок. Каждый такой «склад» охраняется одной взрослой особью.
Примечательно, что большая часть тела рыбы, а также их кровь не имеют цвета, они прозрачные. У них нет эритроцитов, именно этим эти рыбки отличаются от всех позвоночных.
Океанологи требуют, чтобы эту систему признали охраняемой территорией.
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