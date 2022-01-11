Ученые предупредили, что человечество может уничтожить Антарктиду

Адаптированные к холоду виды могут путешествовать на туристических или исследовательских судах в Антарктиду.

Миссии на Антарктиду, которые приплывают на кораблях, приносят с собой на холодный материк микроорганизмы, которые могут разрушить существующую там экосистему.

Об этом сообщили на сайте Cambrigde Independent.

Эксперты из Кембриджского университета, еще с 1581 года люди начали первое освоение Антарктиды. Было основано большое количество портов. И все эти порты представляют собой потенциальные источники доставки в Антарктиду несвойственных для нее организмов.

Речь идет о таких организмах как как мидии, крабы и водоросли. Они прикрепляются к корпусам кораблей и таким образом путешествуют между континентами.

Как рассказал профессор кафедры зоологии кембриджского университета Давид Алдридж, неместные виды являются одной из самых больших угроз для биоразнообразия Антарктиды.

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