Ученые обнаружили внутри обломка метеорита два неизвестных минерала

Эти минералы могут быть ключом к пониманию процесса формирования астероидов.

В 2020 году в Африке исследователи обнаружили метеорит, весом 70 грамм, который получил название «Эль-Али». Внутри его ученые открыли два минерала, неизвестные науке.

Об этом пишет Live Science.

По их словам, новые минералы (их назвали «элалит» и «элкинстантонит») могут быть ключом к пониманию процессов формирования астероидов.

Ученый из Университета Альберты (Канада) Крис Херд отметил, что это удивительное открытие, оно должно помочь узнать, как сформировался астероид, от которого откололся найденный метеорит. Однако, дальнейшее исследование «Эль-Али» может быть под угрозой, поскольку космический камень перевезли в Китай и ищут для него покупателя. Если кто-то приобретет метеорит, тогда дальнейшие исследования будут ограничены.

«Курсор» писал ранее, что ученым удалось разгадать 100-летнюю тайну метеорита с Марса. Кусок космического камня, получивший название «Лафайет», долгое время беспокоил умы исследователей, потому что никто не мог понять, где и когда его нашли, каково его происхождение и состав.

Еще мы писали, что канадским ученым удалось запечатлеть пролет небесного тела по ночному небу над Онтарио. Огненный летающий шар получил название #C8FF042.

Напомним, жители Шотландии, Ирландии и севера Англии стали очевидцами удивительного явления. В небе они не только видели, но некоторые еще «слышали», как летит огромный зеленый шар.