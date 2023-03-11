Ученые опровергли пользу кофе в борьбе с раком

Ежедневное употребление этого напитка не способствует снижению риска появления онкологии, как считали ранее некоторые эксперты по питанию.

Ученые из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer установили, что ежедневное употребление кофе не снижает риск возникновения рака, или же смерти от онкологического заболевания. Хотя ранее ряд исследований показал такой результат.

Об этом пишет MedicalXpress.

В ходе исследования были проанализированы данные о 46 тысячах людей, которым были диагностированы онкологические заболевания. В это число вошли также те семь тысяч человек, которые скончались от смертельного недуга.

Специалисты изучили генетическую информацию о предпочтения в пище, сравнив их с данными обследования 270 тысяч человек, никогда не болевших онкологическими заболеваниями.

Ученые рассматривали различные онкологические заболевания, включая опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы.

В итоге они выяснили, что кофе не влияет на появление заболеваний. Они также установили, что люди, которые имеют генетическую предрасположенность к любви к кофе, страдают от онкологических заболеваний чаще.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.