Ученые рассказали на каких планетах идут алмазные дожди

Согласно новым исследованиям ученых из Стэндфордского Университета, на газовых гигантах Уране и Нептуне периодически «выпадают осадки» в виде алмазов.

Известно, что обе планеты относятся к ледяным гигантам. Но на самом деле вещество, из которого они состоят, находится в жидко-газообразном состоянии, а его температура достигает нескольких тысяч градусов.

Согласно гипотезе, выдвинутой учеными, на глубине около 7 тысяч километров температура и давление достигают запредельной величины. При этом метан распадается на составляющие его элементы: углерод и водород.

В результате более легкий водород поднимается в атмосферу, а углерод под действием окружающей среды превращается в кристаллы алмаза и, наоборот, медленно опускается ближе к каменно-ледяному ядру.

Подобная теория была выдвинута давно, не не была подтверждена. Американские ученые провели исследование, воссоздав в лабораторной среде условия, близкие к тем, что наблюдаются в глубинах Урана.

В результате теория о дожде из алмазов получила официальное научное подтверждение.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США провели экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи.