Ученые ответили, когда собираются возродить популяцию шерстистых мамонтов

ДНК этих животных более чем на 99 процентов совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов.

Представители американской компании Colossal намерены «вернуть к жизни» шерстистых мамонтов, которые исчезли с лица Земли примерно 10 тысяч лет назад. Ученые говорят, что первое животное появится на свет не позднее 2027 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас исследователи работают над процессом редактирования генов одного из мамонтов, хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири. И оптимизма им добавляет тот факт, что ДНК вымерших животных на 99 процентов совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов.

Если их процесс завершится успешно, тогда они сформируют эмбрион шерстистого мамонта, который затем поместят в яйцеклетку самки большего (по сравнению с азиатским) африканского слона. И в 2027 году на свет появится первый малыш.

Конечная цель проекта – возрождение популяции этих вымерших животных с последующим их расселением в одном из арктических регионов. Не исключено, что выбор падет на место их прежнего проживания.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Австралии планируют с помощью генов жирнохвостых сумчатых мышей «воскресить» тасманийских (сумчатых) волков (Thylacinus cynocephalus), последний представитель которых вымер в далеком 1936 году.

Еще мы писали, что группа международных генетиков решилась на проект, направленный на возрожденные популяции сумчатого волка или тилацина, который обитал когда-то в Австралии и на соседних островах.