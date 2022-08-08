Ученые показали фото Крабовидной туманности с красивейшим пульсаром

Прекрасную фотографию сделал космический телескоп Hubble, который уже давно находится на орбите нашей планеты.

Крабовидная туманность расположилась примерно в 6500 световых годах от Земли в созвездии Тельца. В ней находится удивительный пульсар (нейтронная звезда, которая осталась после взрыва сверхновой). Он пульсирует 30 раз в секунду. Его диаметр составляет 20-30 километров. А вот диаметр самой туманности приблизительно 11 световых лет.

Отметим, что пульсары – это быстро вращающиеся ядра звезд. Они могут мигать и пульсировать. Эти космические тела были открыты впервые 55 лет назад.

Фото появилось на аккаунте телескопа Hubble в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что астрономы показали детальное изображение космической туманности Кошачий глаз. Астрономы показали удивительно детальный снимок планетарной туманности Кошачий глаз. Она образовалась, когда солнцеподобная звезда выбросила свои внешние газовые слои. Получившийся объект имеет причудливую форму.

Кроме того, Курсор писал, что американская компания показала капсулу для туристических полетов в космос.

Еще напомним, что ученые рассказали, когда с людьми свяжутся инопланетяне.