Ученые рассказали, когда с людьми свяжутся инопланетяне

Согласно прогнозам астрономов из Китая, инопланетного сигнала человечеству еще нужно ждать от 2000 до 900 тысяч лет.

Китайские ученые рассчитали, как часто в космосе удается найти пригодные для жизни планеты. Исходя из полученных данных, они заключили, что контакт с внеземной жизнью может произойти не раньше, чем через две тысячи лет.

По словам ученых, пригодные для жизни планеты есть у 34 процентов солнцеподобных звезд и у 16 процентов красных карликов.

Ученые решили испробовать три значения жизнь звезды: 25 процентов, 46 процентов (как у нашего Солнца) и 75 процентов. В каких точках Галактики окажутся эти цивилизации и долго ли они проживут, определял генератор случайных чисел.

В самом оптимистичном варианте набралось более 40 тысяч обитаемых планет. А вот если цивилизаций чуть больше ста, то межзвездного привета придется дожидаться от 400 тысяч до 300 миллионов лет.

Ранее наш сайт сообщал, что физики доказали, что теория черных дыр оказалась неверной. Черные дыры с разными световыми характеристиками раньше признавались одними и теми же объектами, которые видно под разными углами. Однако они оказались объектами с разными фазами жизненного цикла.

Кроме того, Курсор писал, что в Израиле создали места для наблюдения за метеорным потоком Персеиды.

Еще напомним, что ученые рассчитали вероятность смерти от упавшего космического мусора.