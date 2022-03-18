Ученые показали, как выглядит удивительная галактика Геркулес

Ученые показали удивительный космический объект под названием Герулес А (3C 348). Галактика Геркулес является сверхгигантской эллиптической галактикой, которая имеет сферическую структуру.
При помощи телескопа Hubble удалось сфотографировать струи, питающиеся гравитационной энергией сверхмассивной черной дыры. Объект находятся прямо в ядре галактики.
Объект находится на расстоянии двух миллионов лет от нашей планеты.
Сверхъяркий радиоисточник в созвездии Геркулес был найден учеными еще в XX веке. Ознакомиться с этим удивительным фото можно ниже:
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