Ученые показали, как выглядит удивительная галактика Геркулес

На опубликованном изображении можно увидеть два луча, которые питаются гравитационной энергией сверхмассивной черной дыры. По словам ученых, галактика Геркулес в тысячу раз массивней Млечного Пути.

Ученые показали удивительный космический объект под названием Герулес А (3C 348). Галактика Геркулес является сверхгигантской эллиптической галактикой, которая имеет сферическую структуру.

При помощи телескопа Hubble удалось сфотографировать струи, питающиеся гравитационной энергией сверхмассивной черной дыры. Объект находятся прямо в ядре галактики.

Объект находится на расстоянии двух миллионов лет от нашей планеты.

Сверхъяркий радиоисточник в созвездии Геркулес был найден учеными еще в XX веке. Ознакомиться с этим удивительным фото можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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