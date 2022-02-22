Астрономы обнаружили уникальную пару коричневых карликов с одним удивительным свойством

Исследователи из разных стран наблюдали за обоими компонентами системы с помощью прибора NIRES обсерватории Кека на Гавайях. Два объекта находятся рекордно далеко друг от друга.

Ученые из международной группы выяснили, что в космосе существует бинарная система коричневых карликов, которые находятся друг от друга на рекордном расстоянии. Система называется «CWISE J014611.20-050850.0AB». Карлики в ней разделены 129 астрономическими единицами космического пространства.

Напомним, что коричневые карлики – это холодные объекты, которые излучают тусклый свет. Иногда их называют неудавшимися звездами.

И вот в рамках проекта «Backyard Worlds: Planet 9» ученые выяснили, что недавно открытая система находится на расстоянии 130,5 световых лет от нашей планеты в созвездии Кита.

Как рассказал один из авторов исследования Адам Шнайдер из Военно-морской обсерватории США, такие системы чаще всего разрушаются в самом начале своей «жизни». Однако эта система смогла дожить до XXI века.

Ранее Курсор сообщал, что космический зонд Juno сделал уникальное фото скрытой стороны Юпитера. Космический зонд Юнона (или Juno) уже 39 раз пролетела мимо самой большой планеты в Солнечной системе. Это произошло еще 12 января 2022 года. Полет прошел нормально, а потому аппарату удалось сделать уникальные снимки той стороны Юпитера, которая не видна с Земли.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что на следующей неделе к Земле подлетит огромный астероид.

Еще напомним, что компания Virgin Galactic начала продажу билетов в космос.

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