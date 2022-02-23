Ученые открыли удивительную планету с облаками из железа

Удивительная планета имеет облака из железа, из которых идут дожди из расплавленных драгоценных металлов. Правда, возможно это лишь на одной стороне газового гиганта, ведь на другой стороне — невероятно холодно.

Ученые из международной команды выяснили, что в 855 световых лет от Земли находится большой газовый гигант под названием WASP-121b. Примечательно то, что на этой планете по-настоящему экстраординарные погодные условия.

Исследование опубликовано в журнале Nature astronomy.

Газовый гигант сверх горячий. На нем, согласно расчетам, можно встретить облака из железа, а дожди идут из жидки драгоценных металлов.

Эта планета была обнаружена еще в 2015 году. С тех пор ученые вели за ней наблюдение при помощи телескопа Hubble. Планета осуществляет полет вокруг своей звезды примерно каждые 30 часов.

По словам экспертов, между двумя полушариями планеты есть огромный перепад температур. Так, в самой горячей точке температура примерно 3000 Кельвинов (К). С другой стороны планеты температура достигает лишь 1500 К, а потому возникновение таких облаков там невозможно.

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