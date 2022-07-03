Ученые показали космическую сокровищницу

Удивительный объект, обнаруженные впервые еще в 1784 году, находится в созвездии Стрельца. Его снимок был сделан в рамках нового исследования, целью которого было изучение шаровых скоплений, расположенных вблизи ядра Млечного Пути.

Космический телескоп Hubble сделал фотографию очень большого скопления звезд. Так, на опубликованном в Instagram изображении можно увидеть сверкающее шаровое скопление NGC 6569.

«Шаровые скопления представляют собой сферические группы звезд, связанные вместе гравитацией. Они могут содержать от десятков тысяч до миллионов звезд», — сказано в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция Курсора писала, что на планетах вне Солнечной системы может существовать жизнь. Ученые из Швейцарии заявили, что термин «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. В новом исследовании говорится, что на каменистых экзопланетах, похожих на Землю, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности

Также наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит сердце нашей галактики. В центре находятся как молодые, так и старые звезды, двигающиеся с разной скоростью. Изучение их поможет ученым больше узнать о формировании галактики.

Еще напомним, что астрономы показали самый детальный снимок космической Крабовидной туманности.