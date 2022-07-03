Ученые показали космическую сокровищницу

Космический телескоп Hubble сделал фотографию очень большого скопления звезд. Так, на опубликованном в Instagram изображении можно увидеть сверкающее шаровое скопление NGC 6569.
«Шаровые скопления представляют собой сферические группы звезд, связанные вместе гравитацией. Они могут содержать от десятков тысяч до миллионов звезд», — сказано в подписи к фото.
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Ранее редакция Курсора писала, что на планетах вне Солнечной системы может существовать жизнь. Ученые из Швейцарии заявили, что термин «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. В новом исследовании говорится, что на каменистых экзопланетах, похожих на Землю, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности
Также наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит сердце нашей галактики. В центре находятся как молодые, так и старые звезды, двигающиеся с разной скоростью. Изучение их поможет ученым больше узнать о формировании галактики.
Еще напомним, что астрономы показали самый детальный снимок космической Крабовидной туманности.