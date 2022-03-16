Ученые показали остатки сверхновой Кассиопеи А

На опубликованном в Instagram изображении можно увидеть остатки сверхновой Кассиопеи А. Они были сфотографированы телескопом Чандра. Снимок демонстрирует объект в нескольких волнах света.
На фото рентгеновские лучи показывают кремний (красный), серу (желтый), кальций (зеленый) и железо (светло-фиолетовый). Синий цвет, очерчивающий край остатка, демонстрирует волну от взрыва, распространяющуюся в космическое пространство.
Кроме того, на изображении можно увидеть световые волны, которые заметил телескоп Hubble. Они выделены оранжевым, темно-фиолетовым, синим и белым.
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