Ученые показали остатки сверхновой Кассиопеи А

04:15, Вчера
Мировые новости, Общество
Космос фото
Фото: canva.com

Кассиопея А находится в созвездии Кассиопея. Сверхновая вспыхнула примерно в 11 тыс. световых годах в галактике Млечный Путь. Считается, что взрыв сверхновой могли наблюдать с Земли примерно 300 лет назад.

На опубликованном в Instagram изображении можно увидеть остатки сверхновой Кассиопеи А. Они были сфотографированы телескопом Чандра. Снимок демонстрирует объект в нескольких волнах света.

На фото рентгеновские лучи показывают кремний (красный), серу (желтый), кальций (зеленый) и железо (светло-фиолетовый). Синий цвет, очерчивающий край остатка, демонстрирует волну от взрыва, распространяющуюся в космическое пространство.

Кроме того, на изображении можно увидеть световые волны, которые заметил телескоп Hubble. Они выделены оранжевым, темно-фиолетовым, синим и белым.

 

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Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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