Ученые показали умное кольцо, которое рассказывает о состоянии здоровья владельца

Смарт-кольцо называется Movano Ring. Оно обладает продвинутыми возможностями для мониторинга состояния здоровья. Таким образом, как надеются конструкторы, они смогут предотвращать возникновение хронических заболеваний.

Об этом сообщает издание The Verge.

Устройство, которое надевается на палец, создано для измерения главных показателей человеческого организма, среди которых частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, качество сна, скорость дыхания, температура тела и прочее.

Как рассказали разработчики, устройство обеспечивает более практический метод диагностики рисков хронических болезней.

Кольцо работает в связке с приложением Movano, которое будет рассказывать пользователю, что ему необходимо сделать, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Важно, что оно не будет полностью заменять врача, а лишь будет давать рекомендации по поводу правильного сна, говорить, какие упражнение стоит сделать пользователю во время зарядки.

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