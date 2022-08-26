Ученые предлагают новый класс астероидов на орбите Венеры

Открытие и изучение Айло’чакним превзошли ожидания ученых, и это может добавить еще более редкий тип класса астероидов. Он также может столкнуться с Землей в течение 50 млн лет.

Согласно новому исследованию, принятому к публикации в рецензируемом академическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые предлагают новый класс астероидов в Солнечной системе после открытия и дальнейшего изучения Айло’чакним, первого астероида, чья орбита полностью находится между Солнцем и Венерой.

Открытие и дальнейшее изучение Айло’чакним превзошли ожидания ученых, и оно может добавить в нашу Солнечную систему еще более редкий тип класса астероидов. Ученые уверены, что в Солнечной системе насчитывается более 1 миллиона астероидов, которые имеют свои собственные орбиты в пространстве. Из этих астероидов подавляющее большинство находится в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером.

Однако небольшая часть находится ближе к Земле и известна как околоземные объекты (NEO) или околоземные астероиды (NEA), которые даже иногда пересекают собственную орбиту Земли, когда они вращаются вокруг Солнца.

Большинство из этих астероидов известны как астероиды класса Аполлон. Это означает, что астероид обычно вращается вокруг Солнца за пределами собственной орбиты Земли, иногда пересекая ее, когда его собственная орбита перекрывается с орбитой Земли.

Есть еще один, гораздо более редкий класс, называемый астероидами класса Атона. Эти астероиды также имеют орбиту вокруг Солнца, которая иногда совпадает с орбитой Земли. Ключевое отличие состоит в том, что астероиды класса Атен обычно располагаются между Землей и Солнцем.

А еще есть еще более редкий тип астероидов — астероиды класса Атира. Это, безусловно, самый редкий вид — мы знаем только менее 30 из них. Эти астероиды полностью расположены между Солнцем и орбитой Земли и никогда не пересекаются — если только что-то не случится с их орбитой из-за вмешательства Меркурия или Венеры.

Хорошим примером астероида класса Атира является астероид 2021 PH7, который пересекает орбиты Меркурия и Венеры вокруг Солнца, но отличается тем, что летит ближе к Солнцу, чем что-либо еще, и является самым быстрым астероидом в Солнечной системе, уступая только Меркурию по орбитальной скорости.

Однако ученые уже давно предполагают существование другого типа астероидов, иногда называемых астероидами класса Ватира. Эти астероиды будут не просто между Землей и Солнцем — они будут полностью между Солнцем и Венерой. Их существование только предполагалось до тех пор, пока один из них не был окончательно обнаружен.

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