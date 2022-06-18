Арктическая тайна: ученых поразило, что белые медведи могут выживать безо льда

Полярные медведи в Арктике теперь могут иметь некоторую надежду на выживание, поскольку исследователи обнаружили группу существ, процветающих без близлежащего морского льда.

Ранее эксперты предупреждали, что белые медведи исчезнут из Арктики к 2040 году, когда планета прогреется. Однако этот кошмарный сценарий можно предотвратить, поскольку исследователи говорят, что они обнаружили изолированную группу белых медведей на юго-востоке Гренландии, которые выжили безо льда.

Об этом передает Express.

Для ученых это открытие стало проблеском надежды, поскольку условия в этой части Гренландии аналогичны тем, как, по мнению ученых, будет выглядеть большая часть арктического региона к концу века.

Доктор Кристин Лайдре, первый автор исследования из Вашингтонского университета, сказала: «Я действительно думаю, что это может рассказать нам кое-что о том, как редкие, небольшие количества белых медведей могут держаться в свободной ото льда Арктике».

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