Врачи рассказали об опасности гриппа для зрения

Грипп способен вызвать разные осложнения, также в зону риска попадает наше зрение. Основные причины развития осложнений при гриппе – сильная интоксикация организма и острый воспалительный процесс.

Грипп достаточно сильный вирус, который несет за собой тяжелые последствия. Врачи предостерегают, что под удар может попасть зрение, так как большую опасность представляет воспалительный процесс, поражающий зрительный нерв

Вирус гриппа чреват такими последствиями для зрения:

Риск развития инфекций, из-за которых может развиться бактериальный конъюнктивит.

При этом вирусе часто страдает роговица, а также сосуды глаз и нервные окончания, что может привести к потере зрения.

Также грипп отрицательно влияет на кровообращение, что приводит к покраснению глаз.

При гриппе повышается слезотечение, что увеличивает риск попадание инфекции в глаза.

Поэтому врачи настаивают на том, что всем следует прививаться от гриппа.

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