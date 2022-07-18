Ученые рассказали, как инопланетяне могут общаться с людьми

Преимущество отправки сообщений по квантовым каналам связи заключается в том, что это позволяет передавать значительно больше информации.

Ученые, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций, заявили, что жители иных миров могут общаться друг с другом, а также с людьми при помощи альтернативных методов коммуникаций.

Об этом рассказал профессор Арджун Берера Express.co.uk.

По его словам, есть вероятность, что пришельцы уже общаются при помощи квантовых методов коммуникации.

Во время нового исследования ученые, которых возглавил Берера, решили выяснить, можно ли использовать квантовое общение на основе фотонов на межзвездных расстояниях.

Чтобы такой сигнал работал, фотоны должны оставаться когерентными, то есть в квантовом состоянии.

В результате исследования ученые установили, что фотон может пройти значительную часть нашей галактики перед тем, как сигнал нарушится влиянием гравитации звезд или других тел.

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