Ученые рассказали, как матери могут защитить маленьких детей от коронавируса

По словам экспертов, матери могут передать своим детям иммунитет через молоко.

Ученые из нескольких американских университетов выяснили, что дети могут получить иммунитет от коронавируса через материнское молоко. Руководила проектом Мишель К. «Шелли» Макгуайр из Университета Айдахо.

Об исследовании пишет научный журнал Frontiers in Immunology.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 60 женщин-добровольцев. Они предоставили образцы грудного молока в течение двух месяцев после того, как заболели коронавирусом.

Как оказалось, три четверти женщин продолжали вырабатывать антитела в грудном молоке до двух месяцев. Таким образом роженицы получили источник пассивного иммунитета.

Другими словами, даже больные коронавирусом женщины могут, по словам ученых, кормить детей грудью.

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