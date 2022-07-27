Ученые рассказали, на сколько может затянуться чрезвычайная ситуация с оспой обезьян

По словам ученых, хотя оспа обезьян не вызывает большого числа смертей во всем мире, неприятный вирус, внедряющийся в новые популяции, по-прежнему является плохой новостью для человечества.

Ученые, консультирующие Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) по обезьяньей оспе, заявили, что в настоящее время количество случаев заболевания удваивается каждые две недели, и это вызывает опасения, что для достижения пика вспышки потребуется несколько месяцев.

ЕРБ ВОЗ прогнозирует чуть более 27 000 случаев заболевания обезьяньей оспой в 88 странах ко 2 августа по сравнению с 17 800 случаев почти в 70 странах на данный момент.

Делать прогнозы, кроме этого, сложно, заявили ученые со всего мира изданию Reuters, но, вероятно, устойчивая передача будет продолжаться в течение нескольких месяцев и, возможно, дольше.

В течение десятилетий оспа обезьян оставалась проблемой общественного здравоохранения в некоторых частях Африки, но ею пренебрегали во всем мире. В мае начали регистрироваться случаи заболевания за пределами стран, где она является эндемичной.

Как правило, заболевание вызывает легкие или умеренные симптомы, включая лихорадку, усталость и характерные болезненные поражения кожи, которые проходят в течение нескольких недель. В нынешней вспышке погибли пять человек, все они в Африке.

За пределами Африки оспа обезьян распространяется в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, что заставляет клиники сексуального здоровья быть в состоянии готовности к новым случаям.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы.