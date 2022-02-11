Ученые рассказали, насколько эффективна ингаляционная вакцина против коронавируса

Исследование, проведенное на животных, показало эффективность ингаляционной вакцины, позволяющей перейти к первой фазе клинических испытаний на людях.

Ученые из Университета имени Макмастера, США, разработали ингаляционную вакцину против коронавируса. Они провели испытания этого препарата и рассказали, насколько он эффективен.

По словам экспертов, ингаляционные вакцины действуют в верхних дыхательных путях, а потому куда лучше защищают организм от коронавируса. Новое исследование было проведено на животных. Их результаты дали возможность перейти к первой фазе клинических испытаний уже на людях.

Как рассказал один из авторов исследования Чжоу Син, удалось выявить, что такой тип вакцины вакцина индуцирует всесторонний защитный респираторный иммунитет слизистых. Такого эффекта не может обеспечить препарат, который вводится посредством инъекции.

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