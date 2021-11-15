Ученые рассказали о необычной закономерности среди тех, кто опасается последствий после вакцинации от COVID-19

Специалисты из Орхусского университета выяснили, что люди, опасающиеся побочных эффектов после вакцинации от COVID-19, как правило оказываются больше подвержены им.

По словам авторов исследования, риск возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 намного выше у тех, кто серьезно опасался, что это произойдет.

Об этом сообщает Psychotherapy and Psychosomatics.

В ходе исследования был проведен опрос пациентов, которые предполагали, что после вакцинации у них обязательно проявятся негативные последствия.

После этого их слова и ожидания сравнивались с тем, что происходило на самом деле.

По словам Лене Васе из Орхусского университета, сложность и количество побочных эффектов зависело от типа вакцины, пола и возраста пациентов. Однако теперь исследователи знают, что негативные настроения человека могут сыграть не последнюю роль в том, как будет проходить вакцинация.

Профессор добавила, что те пациенты, которые были уверены в появлении сложных побочных эффектов, после вакцинации чувствовали себя намного хуже, чем те, которые считали, что все будет в порядке. В данном случае срабатывал, скорее всего, эффект плацебо.

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