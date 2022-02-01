Ученые собираются воскресить мамонтов, чтобы вывести совершенно новый вид животных

Американский генетик планирует вернуть к жизни шерстистых мамонтов, которые вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Их гены он планирует передать азиатским слонам, чтобы спасти их от вымирания.

Американский исследователь Джордж Черч и его коллеги из Гарвардской медицинской школы в Бостоне собираются «воскресить» ДНК древних мамонтов для того, чтобы спасти азиатских слонов. Они передадут эти гены живущим ныне слонам, чтобы они могли лучше сопротивляться холоду.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Как рассказал Черч, новый вид слонов сможет жить в арктических условиях. Он уверен, что новые слоны смогут вытаптывать Землю и не давать быстро расти деревьям. Они также будут мешать высвобождаться газам, которые сейчас таятся под тающими ледниками Арктики.

Однако, как рассказал Кристофер Гингелл из Университета Мельбурна, пока неизвестно, какими именно будут эти новые арктические слоны. Их поведение может быть вовсе непредсказуемым.

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