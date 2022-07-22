Ученые разгадали механизм обработки эмоций во сне

Выявленный механизм частично объясняет связь ПТСР и других расстройств с нарушением сна. Исследование поможет выработать новые стратегии для терапии.

Ученые из Швейцарии сравнили работу мозга мышей во время бодрствования и сна. Как оказалось, при правильной работе мозг может закреплять положительные эмоции и блокировать или даже ослаблять отрицательные.

Новое исследование было опубликовано в журнале Science.org.

Если этот механизм нарушается, то может пострадать психическое здоровье. Найденный механизм необходим для выживания. Особую роль играют воспоминания, которые связаны с опасными ситуациями.

Процесс запускается в фазу быстрого сна. Во время нее еще быстро двигаются глаза. Так, Префронтальная кора мозга затихает, однако определенные части ее нейронов активизируются. Однако если эти части подавлять, от человек может потерять возможность распознавать сигналы опасности.

Именно такой эксперимент был проведен на мышах.

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