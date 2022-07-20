Ученые из Дании объяснили, почему люди часто просыпаются по ночам

Исследователи должны принять новый факт о сне во внимание и разработать новые антидепрессанты, которые не будут влиять на норадреналиновые волны во время сна.

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, почему многие люди страдают от беспокойного сна. Так, все из-за одного из гормонов стресса – норадреналина.

Новое исследование описано в журнале Nature Neuroscience.

Норадреналин заставляет организм просыпаться посреди ночи, словно по будильнику. Интересно то, что ученые назвали такое положение вещей нормой.

Как рассказала доцент из Центра трансляционной нейромедицины Селия Кьерби, многие думают, что сон – это непрерывное состояние, но на самом деле это не так. Гормоны могут будить человека более сотни раз за одну ночь.

Во время эксперимента ученые сравнили уровень норадреналина у спящих людей и сравнили с показателями активности мозга. Оказалось, что уровень норадреналина в организме скачет волнообразно. Высокий уровень может заставить мозг проснуться.

По словам ученых, некоторые антидепрессанты повышают уровень норадреналина, а потому могут ухудшать качество сна.

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