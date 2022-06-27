Ученые разгадали одну из загадок Марса

По словам ученых, они смогли выяснить происхождение загадочных структур на Марсе, которые чем-то напоминают пчелиные соты или сеть паука. Они заявили, что эти структуры образовались во время сезонных изменений углекислого газа и воды.

Об этом сообщает Science alert.

Ученые заявили, что камера HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала множество многоугольников с 2006 года, когда HiRISE прибыла на орбиту Красной планеты.

По словам команда HiRISE, выяснилось, что вода в твердой форме и углекислый газ в форме сухого льда играют очень важную роль в формировании этих структур. Водяной лед, застывающий в почве, расщепляет землю на многоугольники. Сухой лед, сублимирующийся из-под поверхности, когда земля прогревается весной, провоцирует еще большую эрозию. При этом формируются каналы вокруг границ этих многоугольников. Сам процесс формирования многоугольников длится много лет.

Ученые отметили, что в слое полупрозрачного сухого льда, покрывающем поверхность, появляются вентиляционные отверстия, благодаря которому и выходит газ. Газ, унося с поверхности более мелкие частицы материала, еще больше разрушает каналы. Частицы падают на поверхность в виде темных веерообразных отложений.

В последнее время ученые уделяют значительное внимание изучению различных регионов марса, потому что полученные данные позволят прояснить недавнюю активность Марса, распределение льдов под поверхностью, климате на этой планете.

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