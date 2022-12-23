Ученые разработали ткань, впитывающую воду в три раза больше, чем кухонная бумага

Ученые смогли превратить гидрогель в пластырь, который можно сложить, как обычную ткань, и разорвать, как бумагу.

Обычно для нас не представляет большой проблемы вытереть лужк тряпкой или кухонной бумагой. Но если вы пролили на стол большое количество воды, то уборка может иногда напрягать.

На помощь пришли ученые из Университета Мэриленда в США под руководством Шринивасы Рагхавана. Они разработали ткань из гидрогеля, которая поглощает в три раза больше воды или других жидкостей на водной основе, чем обычная ткань. Об этом сообщается в журнале Matter.

Гидрогель представляет собой материал, состоящий из полимерных молекул, который хорошо впитывает воду, но при этом не является таким макроскопически пористым, как ткань или бумага.

Суть достижения Рагхавана и его коллег в том, что они смогли превратить гидрогель в пластырь, который можно сложить, как обычную ткань, и разорвать, как бумагу.

Для получения результата исследователи сначала вымачивали гидрогель в кислоте, щелочи и других веществах. Так же, как смесь соды и уксуса, гидрогель затем начал образовывать пузырьки углекислого газа, из-за чего материал немного пенился.

Затем исследователи тонко вдавили материал между двумя листами стекла и обработали его ультрафиолетовым излучением. Наконец, они окунули его в раствор спирта и глицерина и высушили феном. Так был изготовлен мягкий и эластичный пластырь из гидрогеля. Плоский лист сохраняет свои пригодные свойства не менее года при хранении в повседневных условиях.

Эксперимент показал, что подушечка из гидрогеля впитала 25 миллилитров воды, выброшенной на стол, за 20 секунд. С другой стороны, обычная ткань оставила на столе 40 процентов воды при тех же условиях.

Во время эксперимента гидрогель также хорошо работал с жидкостями, более густыми, чем вода, такими как кровь.

Рагхаван и его коллеги планируют еще больше улучшить свойства материала.

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