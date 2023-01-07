Ученые считают, что экстремальная жара затронет 90 процентов населения планеты

Современные угрозы могут иметь серьезные социально-экономические и экологические последствия.

Глобальное потепление является масштабной проблемой, которая угрожает всей планете. Ученые считают, что вскоре наш мир столкнется с невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Об этом пишет Oxford.

Планета может столкнуться с угрозами, которые будут иметь серьезные социально-экономические и экологические последствия. После рекордных температур 2022 года – от Лондона до Шанхая, во всем мире прогнозируется дальнейшее повышение температуры.

Ученые Цзябо Инь и Луиза Слейтер в своей статье описали, что связанные угрозы жары и засухи представляют значительно более высокий риск для общества и экосистем, чем при независимом рассмотрении любого из этих факторов.

Страх ученых связан с тем, что социально-экономические и экологические последствия данных угроз окажут более серьезное воздействие на бедных людей и сельские районы, увеличивая проблему социального неравенства.

Прогнозируется, что частота экстремальных комбинированных опасностей во всем мире возрастет в десять раз из-за совокупности факторов глобального потепления и уменьшения запасов наземных вод. Ученые предрекают, что более 90 процентов населения мира будут подвергаться рискам в будущем.

«Курсор» писал ранее, что Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) заявило, что если ничего не делать, аномальная жара может привести к гибели 90 тысяч европейцев ежегодно к концу столетия.

Еще мы писали, что в европейских странах наблюдается аномально теплая погода. Высокая температура воздуха и отсутствие снега вынудили закрыться низкоуровневые горнолыжные курорты.

Напомним, что климатические изменения являются серьезной проблемой, которая угрожает всей планете. В 2022 году произошло немало бедствий, которые унесли тысячи жизней и нанесли непоправимый ущерб.