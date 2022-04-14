Ученые смогли определить размеры самой большой видимой кометы

По словам экспертов из NASA, ближайшее расстояние, на которое она приблизится к нам составляет около 1,6 млрд км. Его она не достигнет даже к 2031 году.

Ученые при помощи телескопа Hubble смогли определить размеры ядра кометы C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, которая была обнаружена почти десять лет назад. Оказалось, что у этой кометы гигантское ядро ​​— 80 км в диаметре, и это новый рекорд.

По словам экспертов, комета на данный момент находится довольно далеко от нашей планеты. При этом она двигается со скоростью в 35405 километров в час.

Во время исследования ученые столкнулись с проблемой определения, где именно начинается хвост кометы и заканчивается ее ядро. Именно в решении этой неприятности астрономами помог мощный телескоп Hubble.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ученые обнаружили гигансткую планету, которая в девять раз больше Юпитера. Ученые наблюдали гигантскую планету, масса которой в девять раз превышает массу Юпитера, на удивительно ранней стадии ее формирования, «еще в утробе матери». Это открытие бросает вызов существующим представлениям о том, как формируются планеты.

Также Курсор сообщал, что второй в истории израильский астронавт готовится отправиться в космос.

Еще напомним, что ученые сообщили, что новые космические телескопы будут из жидкости.