Ученые сообщили, что новые космические телескопы будут из жидкости

Эксперименты по новейшим разработкам космических телескопов, основанных на жидкости, проводятся на МКС. Эйтан Стиббе вывез на орбиту эти разработки для проведения различных тестов.

Космический телескоп «Хаббл» устроен таким образом, что в нем встроено первичное зеркало размером 2,4 метра. В космический телескоп Джеймса Уэбба встроено зеркало размером 6,5 метра. Ученые уверяют, что необходимы зеркала еще больших диаметров.

Эдвард Балабан в исследовательском центре Эймса в Калифорнии, США, возглавил необходимые исследования FLUTE.

Огромные зеркала дадут возможность заглянуть далеко в прошлое, поскольку помогут увидеть формированием звезд и галактик и выяснить подробности образования темной материи.

Дороговизна изготовления и длительные сроки производства зеркал значительно усложняют этот процесс. А что, если телескопы будут основаны на жидкости?

Идея применения жидкости для создания линз в космосе даст возможность увеличить их размер в 10-100 раз.

Балабан уверен, что такие жидкие линзы необходимо собирать непосредственно в космосе. Основное свойство жидкости — она принимает сферическую форму в невесомости. Также плотность воды равна плотности используемых в линзах полимеров.

Исследователи выполнили два полета на самолете ZeroG с целью тестирования процесса. Протестированы синтетические масла. Дальше эксперимент будет проводиться на Международной космической станции МКС. Сейчас этот эксперимент продолжает Эйтан Стиббе на МКС.

Ранее сообщалось, что НАСА обнаружило огромную комету, летящую к Земле. Объект, известный как C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн), движется со скоростью 22 000 миль в час, он движется от края Солнечной системы к ее центру.

Также публиковалось, что второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации. Спустя почти 5 дней в космосе Эйтан Стиббе сообщил, что впервые увидел Израиль и планирует отпраздновать Песах на Международной космической станции.