Ученые выяснили еще одну причину потепления климата и быстрого таяния льдов

Новое исследование показало, что во времена быстрого потепления климата в конце последнего ледникового периода керны отложений из северной части Тихого океана постоянно показывали сочетание вулканического пепла и гипоксии, интервал низкого содержания кислорода в океане, охватывающий тысячи лет. Исследование предполагает, что быстрое таяние льда, покрывающего вулканы в регионе, вызвало повышенную вулканическую активность, и что увеличение вулканического пепла, вероятно, подстегнуло продуктивность океана, что в конечном итоге создало условия с низким содержанием кислорода.

Исследование было недавно опубликовано в журнале Nature.

Изучение связи между извержениями вулканов, гипоксией и таянием льда в результате повышения температуры во время последнего ледникового периода, закончившегося около 18 000 лет назад, может дать представление о потенциальных последствиях современного глобального потепления.

«Сейчас неизвестно, увеличатся ли извержения вулканов по мере потепления климата», — сказал ведущий автор исследования Цзянхуи Ду из ETH Zurich в Швейцарии, который проводил исследование в качестве докторанта в Колледже Земли, океана и природных ресурсов Орегонского государственного университета. Атмосферные науки.

«Но мы знаем, что оставшиеся ледники на вулканах в огненном кольце Тихого океана быстро тают, и будет важно учитывать эту потерю льда в прогнозах будущих извержений, которые были бы опасны для населенных регионов, а также могли бы привести к возникновению гипоксии. мертвые зоны в северной части Тихого океана еще хуже», — добавил он.

Полученные данные указывают на систематическую взаимосвязь между климатом, отступлением ледников, вулканической активностью, биологической продуктивностью и обескислороживанием океана. Эти удивительные связи между частями Земли, которые обычно рассматривались как отдельные, подчеркивают, насколько на самом деле взаимосвязана вся система. Решение экологических проблем требует, чтобы ученые непредвзято смотрели на всю взаимосвязанную систему, а не только на отдельные ее части.

По словам ученых, вулканический пепел содержит важные микроэлементы для планктона, особенно железо. Когда пепел попадает в океан, растительный планктон поглощает это железо и цветет.

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