Ученые выяснили, могут ли кошки различать человеческий язык

Любители животных уверяют, что их питомцы их слушают и понимают. Ученые выяснили, что отчасти это действительно так…

Специалисты говорят, что коты хоть и могут узнавать звук своего имени и голоса хозяина, но человеческий язык не понимают. Однако это совсем не означает, что кошка вообще не способна понять, что ей говорят, отмечают ученые.

Об этом пишет styler.

Большинство кошек хорошо реагируют на прозвище и понимают, когда хозяин зовет к обеду. Интересно, что специально тренированные кошки могут понимать около 10-15 команд.

Ученые подтверждают, что коты действительно понимают своих владельцев, если те часто с ними разговаривают. Вернее, уточняют они, значения слов кошки не понимают, но хорошо распознают интонацию, с которой говорит владелец.

Кроме того, питомцы прекрасно умеют считывать настроение хозяина, и вести себя соответственно — либо с осторожностью общаться с вами, либо же пытаться приласкаться. Потому и может показаться, что кот прекрасно понимает, что ему говоришь.

Также кошки понимают, что маленькие дети не всегда отдают себе отчет в своих действиях. Поэтому коты, как правило, опасаются детей, ведь боятся, что последние могут нанести им вред. Кроме того, домашние любимцы прекрасно осознают и понимают запреты, установленные хозяином. Однако у них, как и у других животных отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому они будут соблюдать запреты только в присутствии хозяина, и не поймут добрых намерений, когда им делают укол или купают.

Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.

Также Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

Напоминаем, что ученые рассказали, почему кошка выбирает себе одного хозяина в доме.