Ученые Японии решили уничтожать насекомых-вредителей с помощью лазерного оружия

Испытания первой системы проведут уже в следующем году.

Исследователи их Национальной организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов Японии предложили новый метод борьбы с летающими насекомыми, паразитирующими на растениях. Речь идет об лазерном оружии.

Об этом сообщает сайт организации.

Так, эксперты смогли создать систему, которая прогнозирует траекторию полета насекомых-вредителей.

По словам ученых, новая система на основе искусственного интеллекта по уничтожению паразитов лазерами поможет сократить злоупотребление химикатами. Испытания новой системы будут проведены уже в 2023 году.

Отметим, что из-за паразитов около 16 процентов сырья для изготовления продуктов питания теряется из-за насекомых.

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