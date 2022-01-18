Ученые заявили, что наша планета охлаждается быстрее, чем предполагалось ранее

По словам ученых, новые исследования дают лучшее понимание того, как эволюционирует наша планета.

Как смог выяснить профессор из Института науки Карнеги Мотохико Мураками при помощи своих коллег, наша планета охлаждается куда быстрее, чем ранее предполагала наука. Была разработана специальная система, с помощью которой можно измерять теплопроводность бриджманита в лаборатории. При этом создаются те же условия давления и температуры, которые преобладают внутри Земли

Об этом сообщает сайт Высшей технической школы Цюриха.

«Эта измерительная система позволила нам показать, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось», — отметил Мураками.

Этот факт может говорить о том, что течение тепло из ядра нашей планеты в мантию выше. Таким образом увеличенный показатель теплового потока значительно увеличивает и конвенцию мантии, а потому охлаждение планеты ускоряется.

По словам Мураками, результаты его исследования могут дать науке новое понимание того, как эволюционирует наша планета. Возможно, она, как и другие твердые планеты, становится неактивной.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые показали, как будет выглядеть Земля, если все ледники растают. По мнению ученых, уровень мирового океана повышается значительно быстрее, чем предполагалось изначально — по предварительным данным, в ближайшие десятилетия уровень может подняться на высоту до 90 сантиметров.

Кроме того, мы писали, что ученые заявили, что крупнейшие водоемы Земли захватывает таинственная форма жизни.

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