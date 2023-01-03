Удар по казарме россиян в Макеевке: эксперты указали на важную деталь

Рф, вероятно, пытается переложить на главарей «ДНР» вину за уничтожение большого количества оккупантов в украинской Макеевке.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), украинский удар по российской базе в Макеевке в Донецке вызвал «серьезную критику в адрес российского военного руководства».

Ряд известных российских провоенных блоггеров и комментаторов выразили недовольство позицией минобороны рф по поводу обстрела Макеевки. Так, один из блогеров, связанный с «группой Вагнера» назвал объяснения о мобильных телефонах «ложью» и заявил, что ВСУ получили информацию от агентурной разведки.

В ISW также пишут, что в рф хотят переложить ответственность за потери в Макеевке на должностных лиц так называемой «ДНР» и самих мобилизованных. Сотрудники правоохранительных органов «ДНР» заявили, что российские солдаты нарушили правила оперативной безопасности, воспользовавшись мобильными телефонами.

Так называемый замминистра внутренних дел «ЛНР» виталий киселев заявил, что командиры требуют отставки главы «ДНР» дениса пушилина. Некоторые представители управления «ДНР» также считают, что человек, который выбрал ПТУ в качестве военной базы, должен быть наказан.

Ранее Курсор писал, что жена российского оккупанта рассказала жуткие детали взрыва казармы в Макеевке.

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