Удар по Крымскому мосту: что это даст украинцам и как он защищен

В последнее время в соцсетях снова активизировались разговоры по уничтожению Крымского моста, «бензина» в костер дискуссий подбрасывают и заявления на Западе. В частности, на днях экс-командующий НАТО, генерал Филипп Бридлав заявил, что мост не просто законная, но и крайне желанная цель. Причина вполне очевидна: нарушение логистики армии рф* в оккупированном Крыму и более мощная пощечина кремлю.

Об этом пишет Defense Express.

В то же время, пока что в Украине нет физической возможности уничтожить такую ​​цель. Все условные планы по этому поводу держатся на ракетах ATACMS, которых нет в Украине, однако получение такого оружия становится с каждым днем ​​все более реалистичным.

Это вполне понимают и в кремле, из-за чего Крымский мост теперь является одним из самых защищенных объектов в рф. Пока известно о его прикрытии несколькими зенитными ракетными комплексами С-400, которые работают вместе с «Панцирями» и «Торами».

Не следует также забывать об отряде, который осуществляет физическую охрану объекта, включая боевых пловцов и противодиверсионные катера. В ход пошли даже баржа с угловыми отражателями, а также машины для создания дымовых завес.

То есть для охраны этого объекта создана многоэшелонированная оборона от различных угроз, требующая от рф расходования значительных ресурсов.

Как пишет Defense Express, если даже Украина «завтра» получит ATACMS, то на самом деле Крымский мост не будет для первоочередной целью для ВСУ, ибо есть значительно важные и менее защищенные объекты. Например, штабы армий рф, которые, скорее всего, уже отошли на расстояние более 80 км от линии фронта из-за угрозы ударов GMLRS, или аэродромы в том самом оккупированном Крыму, где базируется фронтовая авиация, или портовая инфраструктура Черноморского флота рф в Севастополе.

Если, все же, представить гипотетический удар по Крымскому мосту, то по «классике» это уже целая военная операция, которая потребует значительных сил, так как для гарантированного уничтожения такого объекта ракетным ударом необходимо осуществить одновременный пуск сразу с десяток баллистических ракет, параллельно поставить помехи на РЛС противника, насытить воздушное пространство ложными целями, например дронами, которые будут симулировать крылатые ракеты. То есть это не просто запустить одну ракету и поехать дальше, а в разы более сложная операция.

И надо понимать, что даже уничтоженный Крымский мост не исключит возможности логистического обеспечения оккупированного полуострова, а лишь усложнит. Потому что сейчас в Черном море находятся десять больших десантных кораблей рф, которые вполне могут взять на себя функцию паромов. И это не считая пробитый армией рф сухопутный коридор по побережью Азовского моря, ликвидация которого является первоочередной задачей для Украины, как сообщали в Минобороны.

Мы ранее сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!