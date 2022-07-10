Опубликованы страшные кадры попадания ракеты в жилой дом в Донецкой области

Момент «прилета» российской ракеты в мирный дом в украинском городе Часов Яр попал на видео. Спасатели продолжают работы по извлечению людей из-под завалов. Уже сообщается о десяти погибших.

В сети появилось жуткое видео попадания ракеты армии рф* в жилую многоэтажку в городе Часов Яр Донецкой области.

После обстрела ночью жилого дома со спящими людьми обрушилось два подъезда, спасатели достают людей из-под завалов. Число жертв растет. Уже известно о десяти погибших.

На видео показан момент «прилета», снятый с близкого расстояния, присутствует ненормативная лексика (не рекомендовано к просмотру до 18 лет).

Жители сообщали, что под завалами может быть около 34 человек, среди них есть дети.

«Курсор» писал про 30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом. Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.

Наш сайт информировал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.

Мы сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!