Удар по жилому дому в Днепре: британская разведка указала на важную деталь

Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном разведывательном брифинге поставило под сомнение точность некоторых российских ракетных комплексов большой дальности.

В Министерстве сказали: «Большая противокорабельная ракета «АС-4 Кухня», выпущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3 «Бэкфайр», вероятнее всего, поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибло не менее 40 человек. Россия ложно предположила, что виновата украинская ракета ПВО. Общеизвестно, что «Кухня» неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах».

Далее министерство заявило, что «дисфункция российских средств дальнего удара более глубокая» и что «[россия], скорее всего, испытывает трудности с динамической идентификацией целей и доступом к быстрой и точной оценке боевых повреждений».

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«Курсор» сообщал, что израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.

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